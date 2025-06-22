Bafra'da Öğrencilerden Anlamlı Bağış: Kalemler Köy Okullarına Ulaşıyor
Samsun'un Bafra ilçesinde, YKS sonrası öğrencilerden toplanan kalem setleri, köy okullarında eğitim gören çocuklara ulaştırılmak üzere hazırlık yapılıyor. İlçe Gençlik Merkezi, bu bağışlarla köy okullarındaki çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde, sınavdan çıkan öğrencilerin kalemleri köy okuluna ulaştırmak için topladı.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sonrası sınav salonlarında çıkan gençlerden kalem setlerini topladı.
Toplanan kalemler köy okullarında eğitim gören gençlere yeni eğitim öğretim döneminde ulaştırılacak.
İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "YKS'ye giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Onların bizlere verdikleri kalem setlerini dönem içerisinde etkinliklerimizle yüzlerini güldüreceğimiz köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel