Bafra'da Narkotik Uygulamasında İki Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında, iki şüpheli üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel