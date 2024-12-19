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Bafra'da Narkotik Uygulamasında İki Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bafra'da Narkotik Uygulamasında İki Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında, iki şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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