Bafra'da Narkotik Operasyonu: İki Zanlı Gözaltında
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 940 gram esrar ve 12 kök Hint keneviri ele geçirilerek 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında ilçedeki iki adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada 940 gram esrar ile 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Polis, E.B. (41) ve S.A'yı (35) gözaltına aldı.