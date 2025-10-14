Haberler

Kırsal Okullarda Sanat: Mutluluklar Prensesi

Kırsal Okullarda Sanat: Mutluluklar Prensesi
Samsun'un Bafra ilçesinde, merkeze ulaşamayan öğrencileri sanatla buluşturmak amacıyla "Mutluluklar Prensesi" adlı çocuk tiyatrosu kırsal mahallelerdeki okullara taşındı.

Bafra Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonunda sahnelenen oyun, Üçpınar ve Dededağı Şehit İsa Kurt İlkokulu öğrencilerinden ilgi gördü.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kültürel hizmetleri en ücra noktalara kadar taşıdıklarını belirtti.

Kılıç, "Merkeze ulaşma imkanı bulamayan çocuklarımızı da kültür ve sanata ulaştırıyoruz. Onların kahkahaları ve mutluluğu bizler için en büyük motivasyon." ifadesini kullandı.

Etkinliğin ardından öğrencilere ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
