Bafra'da Motosiklet Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Irak uyruklu sürücü, Kızılırmak Sedde Yolu'nda meydana gelen kazada ambulansla Bafra Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Irak uyruklu Türkmen Elyas Nasır'ın (19) kullandığı 55 APZ 799 plakalı motosiklet, Kızılırmak Sedde Yolu Ada mevkisinde U.S. (29) yönetimindeki 55 AEL 682 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ekiplerince, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel