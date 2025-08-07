Bafra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hatice K.Ö. (50) yönetimindeki 55 HA 406 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, Fatih S'nin (55) kullandığı 55 FS 195 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.