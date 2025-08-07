Bafra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Hatice K.Ö. (50) yönetimindeki 55 HA 406 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, Fatih S'nin (55) kullandığı 55 FS 195 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
