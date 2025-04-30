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Bafra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bafra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Burak Şener (30) yönetimindeki 55 NM 774 plakalı hafif ticari araç, Samsun Sinop Karayolu Bahçeler Mahallesi'nde, Abdullah Gürsoy'un (55) kullandığı 55 NV 681 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç trafik levhasına çarptı, motosiklet ise yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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