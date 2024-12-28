Bafra'da Motosiklet ile Otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Erdal G'nin kullandığı 55 ALD 535 motosiklet, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak ile Yaka Cami Sokak kesişiminde Derya B. yönetimindeki 55 EP 359 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kuzeni Sefa G, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.