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Bafra'da Motosiklet Denetimi: 3 Kişiye Ceza

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Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Kasksız motosiklet kullanmaktan 3 sürücüye 2 bin 70 lira ceza kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, İsmet Paşa ile İshaklı mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet, araç plaka ve tescilsiz olduğu düşünülen araçlara yönelik ise denetim yaptı.

Ekipler, uygulamada 22 motosikleti kontrol edilip, kasksız motosiklet kullanmaktan 3 kişiye 2 bin 70 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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