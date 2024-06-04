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Bafra'da Modern Tır Parkı Projesi Tamamlanmak Üzere

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Bafra Belediyesi tarafından hayata geçirilen Modern Tır Parkı projesi, son aşamaya geldi. Tır Parkı, trafik sorunlarını çözmeyi hedefliyor ve 208 araç kapasitesine sahip olacak.

Bafra Belediyesinin ilçede devam eden projelerinden biri olarak gösterilen Modern Tır Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde 50 dönümlük alanda hayata geçirilecek "Tır Parkı" ile yaşanılan trafik sorunlarının ortadan kalkması hedefleniyor.

Kısa süre içinde hizmet vermeye başlaması planlanan "Tır Parkı" 208 araç kapasiteli olacak ve bünyesinde araç bakım ve yıkama alanları yer alacak.

Kılıç, "Bafra'mıza nefes aldırıp kent estetiği ve görsel kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük ovalarından birine sahip ilçemize her gün çok sayıda tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tanker giriş çıkış yapıyor. Şehir merkezi dışında yer alacak tır parkı acil ihtiyaçlarımızdan bir tanesiydi. Tır parkını bitirdiğimiz zaman da bütün mahalle içlerindeki tırlara, kamyonlara müsaade etmeyeceğiz. İlçe merkezinde bulunan tüm tırların ve kamyonların parkımıza taşınmasını sağlayacağız. Tır parkımız bekçisi ve güvenlik kameraları ile tamamen güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

Tır Parkı bünyesinde 153 metrekare alanda yönetici odası, lokal ve mescidin yer aldığı bir idari bina da yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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