Bafra'da Modern Kamyon ve Tır Garajı Hizmete Açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye tarafından yapımı tamamlanan Modern Kamyon ve Tır Garajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin önünde 50 dönümlük bir alana kurulan garaj, Bafra'nın trafik sorununa çözüm getirmeyi ve tarımsal ürün sevkiyatı yapan araçlara güvenli bir park alanı sağlamayı hedefliyor. Açılış töreninde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin Bafra'nın değerine değer katacağını ve trafik akışını rahatlatacağını belirtti.

Kılıç, garaj sayesinde şehir merkezindeki kamyon ve tır park sorunlarının sona ereceğini vurgulayarak, "208 araç kapasiteli, içinde araç bakım ve yıkama alanları bulunan garajımız, Bafra'nın birçok sorununu ortadan kaldıracak. Ayrıca, şehir merkezine tır ve kamyon parkına müsaade edilmeyecek. Kurala uymayanlara cezai işlem uygulanacak." dedi.

Başkan Kılıç, garajın hemen yanında yer alacak ve tır şoförlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak iş yerlerinin bulunacağı ikinci blok için de çalışmaların başladığını duyurdu.

Açılış törenine katılan Kaymakam Mustafa Altınpınar ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da projenin Bafra için önemine değindi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

208 araç kapasiteli garajın bünyesinde araç bakım ve yıkama alanları, idari bina, lokal ve mescit yer alıyor. Garajın güvenliği ise bekçi ve güvenlik kameraları ile 24 saat sağlanıyor.