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Bafra'da Modern Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılıyor

Bafra'da Modern Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapılıyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde, çocukların trafik eğitimi alabileceği modern bir 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' inşa ediliyor. Park, bisiklet ve araç yolları, eğitim alanları ve oyun alanları ile donatılacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde, çocukların trafik eğitimi alabileceği, modern ' Çocuk Trafik Eğitim Parkı' çalışmalarına başladı.

Bafra Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 320 metrekarelik inşaat alanında gerçekleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 130 metre bisiklet yolu, 440 metre araç yolu, açık alanda da eğitim verilebilecek yeşil amfi, çocuklara özel trafik labirenti, üst geçit, tünel, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemi, çocuk oyun alanı, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, akülü araç ve bisiklet otoparkı ve 20 araçlık otoparka sahip olacak.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Teorik eğitimle başlayan eğitim süreci ardından uygulamalı eğitimlerle üst geçit, yaya geçidi, labirent, araç kullanımı ve trafik ışıkları eğitimlerinden geçerek eğitim sürecinin tamamlanması planlanıyor ve öncelikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar trafik eğitimini uygulamalı olarak alacak.

Trafik kurallarına duyarlı bireyler yetiştirmek ve bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla eğitime çocuk yaşta başlama arzusunda olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından projelendirilen ve çocuklarımızın trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı'mızın Bafra'mıza bir an önce kazandırılması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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