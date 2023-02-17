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Bafra'da Miraç Kandili dualarla anıldı

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Bafra'da Miraç Kandili dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesindeki Büyük Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Büyük Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Miraç Kandili programı Büyük Cami'de icra edilirken, Kur'an-ı Kerim dinletisi sonrası depremzedeler için dua edildi.

Yatsı namazı öncesi gerçekleşen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

Yoğun bir katılım olan programda İlçe Müftüsü Burhan Keleş, gecenin anlam ve önemine dair bilgiler aktardı. Program yapılan hatim duasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Bafra Belediyesi tarafından Miraç Kandili sebebiyle cemaatte ikramlar dağıtıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Miraç Kandili Hisarcık Bafra Cami Güncel Haberler

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