Bafra'da Minibüse Çarpan Hafif Ticari Araçta 4 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Burak Mustafa E. yönetimindeki 55 AT 141 plakalı hafif ticari araç, Kemal Paşa Mahallesi Sarıköy yolunda kontrolden çıkarak, önce park halindeki 55 AZJ 33 plakalı minibüse, ardından beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç metrelerce sürüklenirken, elektrik direği devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı mahallede elektrik kesintisi yaşandı.