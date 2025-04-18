Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Bafra'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri yapılan toplantıda belirlendi. İşçilerin ücretleri, aracı ile gelenler için 1300 lira, servis aracı ile gelenler için ise 1500 lira olarak kararlaştırıldı. Alınan kararlara uymayanlar cezai işleme tabi tutulacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri belirlendi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Hükümet Konağı Salonu'nda gerçekleştirilen Bafra Ovası Zirai Üretim Toplantısı'nın ardından Bafra Ziraat Odası'nda bir araya gelen muhtarlar ve temsilciler tarafından yazılı açıklama yapıldı.

İlçede kırsalda ve ovada çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı, Bafra Sebze Üreticileri Birliği, Bafra Hal Derneği Başkanlığı, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla yapılan toplantıda uzlaşma sağlandığı, buna göre, işveren aracıyla gelen işçilerin gündelik ücreti 1300, servis aracıyla gelen işçilerin gündelik ücreti ise 1500 lira olarak oy birliğiyle kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan temsilcilere kaymakamlıkça cezai işlem uygulanacağı ve tüm paydaşların alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uymasının beklendiği vurgulandı.

Toplantıya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, muhtarlar ve temsilciler katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.