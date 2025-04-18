Bafra'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri belirlendi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Hükümet Konağı Salonu'nda gerçekleştirilen Bafra Ovası Zirai Üretim Toplantısı'nın ardından Bafra Ziraat Odası'nda bir araya gelen muhtarlar ve temsilciler tarafından yazılı açıklama yapıldı.

İlçede kırsalda ve ovada çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı, Bafra Sebze Üreticileri Birliği, Bafra Hal Derneği Başkanlığı, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla yapılan toplantıda uzlaşma sağlandığı, buna göre, işveren aracıyla gelen işçilerin gündelik ücreti 1300, servis aracıyla gelen işçilerin gündelik ücreti ise 1500 lira olarak oy birliğiyle kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan temsilcilere kaymakamlıkça cezai işlem uygulanacağı ve tüm paydaşların alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uymasının beklendiği vurgulandı.

Toplantıya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, muhtarlar ve temsilciler katıldı.