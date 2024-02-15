Bafra TSO ve Bafra Şehit Erkut Yılmaz MTAL Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)arasında, "Mesleki Gelişim için Bafra TSO ile İşbirliği Projesi"nin protokolü imzalandı.

Bafra TSO'dan yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Bafra TSO adına başkan Serdal Sefa Kocabaş'a projeye ve mesleki eğitime katkı ve desteği dolayısıyla teşekkür ederek, proje süresince kazandırılacak özelliklerin öğrencilerin hayatlarında katma değer sağlayacağını vurguladı.

Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş da meslek liselerinin önemine değinerek, "Nitelikli insan gücü yetiştirmek, üretimde ve istihdamda var olabilmek, ekonomik ve sosyal hayatı sürdürülebilir hale getirebilmek için mesleki ve teknik eğitimin yeri önemidir. Bu bilinçle Bafra TSO olarak gerçekleştireceğimiz bu proje ile meslek liselerinin iş dünyasında değerini ortaya koyarken, burada okuyan öğrencilerimizin de mezun olduklarında kendilerine yol haritası oluşturmalarında faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin ise öğrencilere Bafra TSO sorumluluğunda "Nöropazarlama", "Motivasyon ve özgüven kazanımı" eğitimleri aldırmak, öğretmenlere kişisel gelişim eğitimi vermek, öğrencilere yönelik kariyer günleri etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

Proje danışmanı Selim Aksar da proje ile mesleki eğitimde istihdamı artırma ve nitelikli öğrenci mezun etmek için meslek lisesinin daha çok tercih edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Protokol imza törenine Bafra Şehit Erkut Yılmaz MTAL Müdür Vekili Yavuz Demir de katıldı.