Bafra'da Matematik Şenliği Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Yeşilyazı Ortaokulunca, öğrencilere matematiği sevdirme ve bu dersin farklı yönlerini tanıtma amacıyla "Matematik Şenliği" düzenlendi.

Farklı okullardan 200 civarında öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle öğrencilerin derslere ilgisinin artırılması ve sayısal düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmaları ve oyunlar düzenlendi. Matematik öğretmenlerinin koordinasyonunda gerçekleşen şenlik, ilgi gördü.

Okul müdürü Feyyaz Yörük, çocukların matematiğe olan ilgisinin artırılması gerektiğini belirterek, "Matematiğin eğlenceli ve anlaşılır yönünü öne çıkararak bu alandaki algıyı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu şenliği, matematik öğrenimine karşı olumlu bir yaklaşım oluşturmak için düzenledik." dedi.

Yörük, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personele ve katılım sağlayan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.