Üye Girişi
Haberler

Bafra'da marketlerde denetim gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş et ve süt ürünlerine el konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatı doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin zincir ve yerel marketlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat ile etiket uyuşmazlığı kontrollerini sürdürdüğü belirtildi.

İlçe genelinde 61 zincir ve yerel markete yönelik denetimde son kullanma tarihi geçmiş 51 et ve süt ürününe el konularak imha ve cezai işlem için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Samsun Bafra Ekonomi Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title