Bafra'da Manavdan Karpuz ve Kavun Çalındı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı. Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde M.U'ya ait manavdan yaklaşık 10 bin lira değerinde karpuz ile kavun çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.K. (60) olduğunu tespit etti. İkametinde yakalanan Y.K, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.