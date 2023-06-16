Üye Girişi
Haberler
Bafra'da lise öğrencilerinin oynadığı 'Türkçem Eyvah' tiyatro oyunu sahnelendi

Bafra'da lise öğrencilerinin oynadığı "Türkçem Eyvah" tiyatro oyunu sahnelendi

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Türkçem Eyvah" tiyatro oyunu lise öğrencilerince sahneye konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Türkçem Eyvah" tiyatro oyunu lise öğrencilerince sahneye konuldu.

Yönetmenliğini Remziye Cezairli'nin yaptığı ve Türkçe'ye yerleşen yabancı kelimelerin mizahi bir yaklaşımla anlatıldığı oyun, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Galerisi'nde tiyatro kurslarına katılan öğrencilerin oynadığı oyunla öğrenciler, öğrendiklerini ve yeteneklerini gösterme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title