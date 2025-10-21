Bafra'da KYK Yurtlarındaki Öğrenciler Müzeyi ve Kuş Cennetini Ziyaret Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Bafra Müzesi ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Bafra Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Bafra KYK yurdunda kalan üniversiteli gençlere ilk olarak Gençlik Merkezi tanıtımı yapıldı.

Ardından öğrenciler Bafra Müzesi'ni ziyaret ederek, burada sergilenen arkeolojik ve etnografik eserleri inceledi.

Müze ziyaretinin ardından program, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapılan gezi ile devam etti ve öğrenciler delta alanını gözlemledi.

Gezi sonunda açıklama yapan Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün Uyum Programı çerçevesinde yurt öğrencilerimize Gençlik Merkezimizi tanıttık. Etnografya Müzesini ziyaret ederek, bölge tarihine ait eserleri gördük. Ardından, yetkililerimizden aldığımız bilgiye göre, Türkiye'de görülen yaklaşık 500 kuş türünden 365'inin tespit edildiği Kuş Cenneti Deltası'nda gezinti yaptık ve doğal yaşamı inceledik. Tüm gençlere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim." dedi.