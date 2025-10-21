Haberler

Bafra'da KYK Yurtlarındaki Öğrenciler Müzeyi ve Kuş Cennetini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikle Bafra Müzesi ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. Yurt öğrencilerine bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Bafra Müzesi ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Bafra Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Bafra KYK yurdunda kalan üniversiteli gençlere ilk olarak Gençlik Merkezi tanıtımı yapıldı.

Ardından öğrenciler Bafra Müzesi'ni ziyaret ederek, burada sergilenen arkeolojik ve etnografik eserleri inceledi.

Müze ziyaretinin ardından program, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapılan gezi ile devam etti ve öğrenciler delta alanını gözlemledi.

Gezi sonunda açıklama yapan Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün Uyum Programı çerçevesinde yurt öğrencilerimize Gençlik Merkezimizi tanıttık. Etnografya Müzesini ziyaret ederek, bölge tarihine ait eserleri gördük. Ardından, yetkililerimizden aldığımız bilgiye göre, Türkiye'de görülen yaklaşık 500 kuş türünden 365'inin tespit edildiği Kuş Cenneti Deltası'nda gezinti yaptık ve doğal yaşamı inceledik. Tüm gençlere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.