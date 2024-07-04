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Bafra'da Kütüphane ve Okuma Salonu İçin Sözleşme İmzalandı

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Bafra'da eski vergi dairesi binasının kütüphane ve okuma salonu olarak kullanılması için yapılan çalışmalar için ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandı. Projenin 365 günde tamamlanması planlanıyor.

Bafra'da kütüphane ve okuma salonunu yapılacak binada yürütülecek çalışmalar için ilgili firma ile sözleşme yapıldı.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Bafra Belediye Başkanlığı iş birliğinde yapılan protokol çerçevesinde eski Bafra Vergi Dairesi hizmet binasının kütüphane ve okuma salonu olması için yürütülecek çalışmalar için ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandı.

Projenin 365 günde bitirilmesi planlanıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek Tekel Caddesi'nde bulunan eski vergi dairesi binasını revize etmek, ihtiyaç duyulan kütüphane ve okuma salonunu ilçeye kazandırmak amacıyla protokol imzaladıklarını belirtti.

Kütüphane ve okuma salonu yapılacak binanın inşaat ihalesinin Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünde yapıldığını aktaran Kılıç, sözleşmenin de belediyede imzandığını ifade etti.

Kılıç, yoğun gayretler sonucunda belediyeye kazandırılan eski vergi dairesi binasının çok yakında ilçenin beklentilerine cevap verecek kapasiteye sahip kütüphane ve okuma salonuna dönüşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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