Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kuralları uygulaması yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla Kurban Bayramı öncesi sürücüler trafikte kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kaymakam Vekili Abdüssamed Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve kurum müdürleriyle Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde trafik uygulamasına katıldı.

Sürücü ve yolculara broşür dağıtılarak trafik kurallarına uymaları istendi. Kek ikram edilirken, çocuklara ise pazıl dağıtıldı.

Kaymakam Vekili Kılıç, yaptığı açıklamada, "Amacımız bu bayramda can kaybı yaşamamak. Minimum yaralanmayla, minimum trafik kazasıyla bu bayramı atlatmak. Şimdiden tüm sürücülerimize, tüm vatandaşlarımıza Bafra Kaymakamlığı, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü adına hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.