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Bafra'da kukla tiyatro oyunu sahnelenecek

Bafra Belediyesi, çocukların ara tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.