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Bafra'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Bafra'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

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Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bafra Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Cadde'de Bayram K'ya ait olduğu öğrenilen atıl vaziyetteki konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının, konteyner içindeki boya spreylerinin ısınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Samsun Bafra Güncel Haberler

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