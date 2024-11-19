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Bafra'da Kırmızı Lahana Hasadı Devam Ediyor

Bafra'da Kırmızı Lahana Hasadı Devam Ediyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde temmuzda ekilen kırmızı lahananın hasadı başladı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 25 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı lahananın rekoltesinin 130 bin ton olması bekleniyor. Aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Kırmızı lahananın kilogramı tarlada 20-25 lira, pazarda ise 35-40 lira arasında satılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde temmuzda ekilen kırmızı lahananın hasadı sürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ovada yazlık ve kışlık olmak üzere 330 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, arazinin 12 ay boş kalmadığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda kırmızı lahana ekimi gerçekleştirildiğini belirten Tosuner, "Kasım ayında kırmızı lahananın hasadı başladı. Kırmızı lahanada yaklaşık 130 bin ton rekolte bekliyoruz. Ağustosta bir, eylülde iki kez aşırı yağış oldu ve tarım arazilerini su bastı. Buna bağlı olarak rekoltede düşüş yaşandı." dedi.

Tosuner, kırmızı lahananın kilogramının tarlada 20 ila 25 liradan alıcı bulduğunu, pazarda ise 35 ila 40 liradan satıldığını aktardı.

Ürettikleri kırmızı lahananın yüzde 90'ının iç piyasada 40 ilde tüketildiğini anlatan Tosuner, kalan kısmın ise Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya ihraç edildiğini bildirdi.

Özgür Akşahin de Üçpınar Mahallesi'nde 10 dönüm arazide kırmızı lahana ürettiğini belirterek, "Kasım ayı itibarıyla hasadımız başladı. Kötü hava şartlarından bizim yerimiz etkilenmedi. Kilogramını 20 liradan komisyoncuya verdim. Hasadını yaptığım ürün Kayseri'ye gidecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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