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Bafra'da Kiracı Kadın Bıçakla Yaralandı

Bafra'da Kiracı Kadın Bıçakla Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde ev sahibi S.A, tartıştığı kiracısı Ş.Ö'yi bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve ev sahibi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ev sahibi kadın, tartıştığı kiracısı kadını bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi 1'inci Sokak'ta kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında evden çıkma konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Ş.Ö'yü kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A'yı ikametinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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