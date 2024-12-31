Bafra'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından aranan iki hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme ve silahlı tehdit" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S'yi (43) Kuşcular Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası olan F.T'yi (50) de Emenli Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.