Bafra'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme ve silahlı tehdit" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S'yi (43) Kuşcular Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası olan F.T'yi (50) de Emenli Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.