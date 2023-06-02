Bafra'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.D. gözaltına alındı ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel