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Bafra'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Bafra'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.D. gözaltına alındı ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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