Bafra'da kaza sonucu ölüm: Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Akça'nın (64) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Görkem K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede dün, Görkem K, yönetimindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolunda İbrahim Akça'nın kullandığı 55 JK 988 plakalı motosikletle çarpışmış kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, kaçan sürücüyü ise kısa sürede yakalamıştı.