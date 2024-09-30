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Bafra'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bafra'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde denizde kaybolan balıkçı Orhan Çorbacı'yı arama çalışmaları, hava aydınlanır aydınlanmaz başladı. Kayıklarının alabora olduğu olayda, diğer balıkçı Cengiz Liman kıyıya ulaşmayı başardı.

Samsun'un Bafra ilçesinde denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde avlanmak için açılan kayığın alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı'yı (35) arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla başladı.

Ekipler, Çorbacı'yı kara, deniz ve havadan arıyor.

Balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayık ile avlanmak için dün akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

samsun Bafra

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