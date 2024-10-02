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Bafra'da Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Bafra'da Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Ö. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Ö'yü (42), saklandığı adreste operasyonla gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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