Bafra'da Kapya Biber Hasadı Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, aralık ayına kadar sürmesi beklenen kapya biberin hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği verimli Bafra Ovası'nda bu yıl 31 bin dekar alanda kapya biber ekimi yapıldı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, "Yazlık ve kışlık ürünleriyle 350 bin dekar alana ekim yapılan bir ovaya sahibiz. Mayıs ayında ekimi yapılan kapya biberinin eylül ayında hasadı başlıyor, aralık ayına kadar uzayabiliyor." diye konuştu.

Bafra Ovası'nda 50 bin dekar alanda biber ekimi olduğunu belirten Osman Tosuner, bunun 31 bin dekarının kapya bibere ait olduğunu söyledi.

Tosuner, "Ova, zengin kara topraklar üzerine kurulu olduğu için Bafra'da kapya biber en büyük getirisi olan ürün. Randımanı ve kalitesi çok yüksek. Dekar başına 5 ile 6 sefer kapya biber hasat edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kapya biberden yüzde 65 salça verimi alındığını söyleyen Tosuner, diğer kullanımlarda da lezzetli bir ürün olduğunu vurguladı.

Tosuner, bu yıl kapya biberden dönüm başına 5 ton verim beklediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Kapya, iç piyasaya da gönderildiği gibi komşu ülkelere de ihraç ediliyor. Toplanan biberler üçe ayrılıyor, ilk biberler ihracatta, ikinci toplananlar iç piyasada ve üçüncü toplananlar salçalıkta kullanılıyor, biberin ziyan olma durumu yok."

Yeşilyazı Mahallesi'nde tüccar Engin Albayrak ise "Kapya mayıs ayında dikilir, aralık ayına kadar hasat edilir. İşçilerimizle çalışıyoruz, 570 dekar elimde biberim var. Bunun yanında 500 dönüm de müstahsilim var. Bu biberin tüccarlığını yapıyorum. Avrupa ülkelerine, Almanya, Avusturya, Rusya, Ukrayna, Romanya, Polonya ve birkaç ülkeye daha gönderiyoruz." dedi.

İhracatta ürünü analiz ettirmenin önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları dile getirdi:

"Samsun'da makineleri arızalıymış ya da memur yokmuş diye ürüne analizi yaptıramıyoruz. Antalya'da yaptırıyoruz. Bu durum bizim üç günümüze mal oluyor. Sevkiyatlarımızda sıkıntı oluyor. Yetkililerimizden rica ediyorum, bir an önce bu sorunu gidersinler, Kasalı mal 20 ile 22 lira civarında satılıyor, çuvallı mal ise 15 ile 16 lira arasında gidiyor. Sorunumuzu yetkililer çözerse çok sevinir ve çok teşekkür ederiz."

Sebze komisyoncusu Yaşar Kitap da bu yılki mahsullerin genelde iyi olduğunu söyledi.