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Bafra'da Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Bafra'da Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin otomobile çarparak yaralanmalara neden olduğu bildirildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Şahin'in (44) kullandığı 55 AIN 024 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aniden önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca aynı yönde seyreden Ali Türkmen (52) yönetimindeki 55 AIJ 735 plakalı otomobile çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Fedai Sezgin (48) yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen iki büyükbaş küpesiz hayvan, zabıta ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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