Bafra'da Kamyonet Bahçe Çitlerine Çarptı: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü bahçe çitlerine çarparak yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bahçe çitlerine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
M.Ö. (55) yönetimindeki 55 NB 062 plakalı kamyonet, Elifli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe çitlerine çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel