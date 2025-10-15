Bafra'da Kamyon ile Pikabın Çarpışması: 2 Yaralı
Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ve pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri pikap sürücüsü iken, diğeri aynı araçta bulunan yolcuydu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Ş. (44) yönetimindeki 55 NR 822 plakalı pikap, Hal Caddesi Ağıllar Mahallesi'nde Abdullah K. (57) idaresindeki 06 DN 5513 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan pikap sürücüsü ile aynı araçta bulunan Reyhan Ş. (44), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel