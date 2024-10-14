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Bafra'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele için Eylem Planı Hazırlandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla bir eylem planı hazırlandı. Toplantıda zararlının etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Kahverengi Kokarca" ile mücadelede saha organizasyonunun sağlanması ve etkin mücadele yapılması için hazırlanan "Eylem Planı"yla ilgili paydaşlar bilgilendirildi.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, ülkede ilk olarak 2017 yılında Artvin ilinde görülen kahverengi kokarcanın hızla yayılarak birkaç il haricinde tüm Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelerde ekonomik zararlara yol açtığını söyledi.

Samsun'da 2024 yılında özellikle fındık ürününde Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy ilçelerinde zararlının büyük kayıplara neden olduğuna işaret eden Altınpınar, Bafra ilçesinde de 2025 yılında kahverengi kokarcanın ekonomik kayıplara neden olabileceğine dikkati çekti.

Altınpınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sekretaryasında çalışma gruplarının birlikte hareket ederek kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun ekonomik zarar düzeyine ulaşmadan, doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılacak mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele uygulamaları ile kontrol atına alınmasının hedeflendiğini aktardı.

Toplantıda, kahverengi kokarcanın yaşayışı, çoğalması, zararları ve mücadelesi hakkında ziraat mühendisi Ümit Erdem'in sunumunun ardından, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın da kahverengi kokarca zararlısına karşı kış mücadelesinde kullanılacak olan biyosidal ürünler hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda çalışma grubu içinde yer alan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarların görev tanımları yapıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar başta fındık üreticilerinin "kahverengi kokarca" zararlısı hakkında bilgilendirilmesi, mücadele aşamasında üreticilerin katkı sağlaması yönünde bilinçlendirilmesi ve eylem planı çerçevesinde kurum olarak üzerlerine düşen görevlerin yerine getirileceğini ifade etmeleri ile toplantı tamamlandı.

Toplantıya, ilgili kurum müdürleri, oda temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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