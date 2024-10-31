Bafra'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 117 elektronik sigara ve 4 tabanca fişeği ele geçirilirken, S.L. adlı 23 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda polis, S.L'nin (23) iş yeri ve ikametinde arama yaptı.
Aramada 117 elektronik sigara ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.