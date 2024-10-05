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Bafra'da Kaçak Kazı Yaparken Gazdan ZEHİRLENME: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bafra'da Kaçak Kazı Yaparken Gazdan ZEHİRLENME: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 41 yaşındaki Mehmet Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşının yardımına koşan 44 yaşındaki Fatih K. ise hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kırsal Dağboğaz Mahallesi Cetirli mevkisinde Mehmet Ç. (41) ile kaçak kazı yaptığı iddia edilen Fatih K. (44), bölgedeki bir eve giderek kuyuda bulunan arkadaşının fenalaştığını belirtip yardım istedi.

Fatih K, daha sonra tekrar kuyuya girerek arkadaşına yardım etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkartılan Mehmet Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi, Fatih K. ise Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mehmet Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Ç. ve Fatih K'nin kuyuda bulunan gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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