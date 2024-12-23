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Bafra'da İş Yerinde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bafra'da İş Yerinde Yangın, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası, üst kattaki dairede dumandan etkilenen 83 yaşındaki Mustafa ve 80 yaşındaki eşi Ezine Anlıaçık hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairede dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Emirefendi Mahallesi Cemiyet 1'inci Sokak'ta bulunan Kemal A'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Öte yandan, iş yerinin üstündeki dairede yaşayan Mustafa (83) ve eşi Ezine Anlıaçık (80) dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan çift Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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