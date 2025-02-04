Bafra'da İş Makinesi Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kum ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Mustafa Büyükbektaş hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Asar Mahallesi'ndeki kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) kullandığı iş makinesi devrildi.
İş makinesinin altında kalan Büyükbektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel