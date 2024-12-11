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Bafra'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bafra'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.Ç. (56) yönetimindeki 55 JU 178 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi Karaköy mevkisindeki kavşakta B.Ö'nün (29) kullandığı 34 HPS 483 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 55 JU 178 plakalı otomobilde bulunan E.D. (45) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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