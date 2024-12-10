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Bafra'da Huzurevi Sakinleri ve Gençler Bir Araya Geldi

Bafra'da Huzurevi Sakinleri ve Gençler Bir Araya Geldi
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Samsun'un Bafra ilçesinde huzurevi sakinleri ve gençler, Bafra Gençlik Merkezinde bir araya geldi. Bağlama grubu öğrencileri tarafından düzenlenen türkü konserinde huzurevi sakinleri eğlendi. Gençlik Merkezi Müdürü, etkinliğin devamını sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde huzurevi sakinleri gençlerle bir araya geldi.

Bafra Gençlik Merkezini ziyaret eden Bafra 75. Yıl Huzurevi sakinleriyle gençler sohbet etti.

Bağlama grubu öğrencilerinin düzenlediği türkü konserine katılan huzurevi sakinleri, gönüllerince eğlendi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, huzurevi sakinleriyle gençleri buluşturduklarını dile getirerek, "Büyüklerimizin yüzlerinde oluşturduğumuz tebessüm bizleri çok mutlu etti. Yaptığımız etkinliği inşallah başka günlere taşımayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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