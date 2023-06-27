Bafra'da hurdaya ayrılmış motosikletle ters yönde seyreden sürücüye ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde, hurdaya ayrılmış motosikletle ters yönde seyreden sürücüye para cezası verildi. İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda A.R.A'nın (32) kullandığı plakasız motosiklet, ters yönde giderken polis ekibince durduruldu. Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, motosikletin hurdaya ayrılması nedeniyle trafikten men edildiği belirlendi. A.R.A'ya trafikten men edilen aracı kullanma, ters yönde seyretme, kask takmama ve görevli polise mukavemet suçlarından toplam 13 bin 641 lira idari ceza kesildi, motosiklet ise yediemin otoparkına götürüldü.