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Bafra'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı. Okul yetkilileri tarafından fark edilen eksik para durumu üzerine polis ekipleri harekete geçti ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin eşkalini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Altınyaprak Mahallesi'ndeki bir ortaokuldaki odada bulunan paranın eksik olduğunu fark eden yetkililer, polise ihbarda bulundu.

Okula giden Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin eşkalini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Ö.Ş'yi Tabakhane Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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