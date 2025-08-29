Bafra'da Hibe Destekli Kışlık Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor

Samsun'un Bafra ilçesinde seralarda yetiştirilen hibe destekli kışlık sebze fideleri toprakla buluşuyor.

Bafra Ovası'nın tamamında bu yıl 150 bin dekar alana yazlık ve kışlık sebze dikimi yapılacak.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, ekilen ürünün 80 bin dekarlık kısmının kışlık, 70 bininin ise yazlık sebze olduğunu söyledi.

Kışlık karnabahar, brokoli, beyaz lahana ve kırmızı lahana çeşitlerinin dikim işlemlerinin sürdüğünü, temmuz ayı içerisinde erkenci sebzelerin ekiminin yapıldığını, ağustosta ekimlerin devam ettiğini belirten Aşçı, "Kasım ayından nisan ayına kadar hasatlar devam eder. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber yapmış olduğumuz çalışmada, kışlık fide desteği aldık. 151 dekar alanda 13 çiftçiye iyi tarım uygulaması kapsamında yüzde 75 fide desteği aldık, bunun yüzde 25'ini çiftçi sağlayacak." dedi.

Aşçı, çiftçiye verilen desteğin önemini vurgulayarak, "Fidenin tanesi dışarıda 3,5 liraya gelirken, çiftçi 1,30 liradan ödeyecek. Bu da çiftçi için çok iyi, bir nevi çiftçinin yükünü azaltmış olacak. Bunun gibi desteklerin artırılmasını istiyoruz. 151 dekar alanda değil de 80 bin dekar alanda kışlık sebze var Bafra'da. Bunun yarısını destek olarak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tohumda ithal edilen sebzelerin gümrük vergilerinin düşürülmesi talebinde de bulunan Aşçı, üreticilerin kar da zarar da etse üretim yapmayı sürdürdüğünü, daha kaliteli, daha çok ürün üretebilmek için desteklerin artırılmasını istediklerini vurguladı.

Yeşilyazı köyünden Turgut Odabaş, "10 dönüm alanda beyaz lahana ekimimiz var. Ağustosta ekimini yaptığımız ürünlerin aralık ayında hasadını yapacağız. Fideleri Bafra Sebze Üreticileri Birliği ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projesi kapsamında aldık. Bu fideler piyasada 3 lira civarında ama bizler 1 lira 30 kuruşa aldık." bilgisini paylaştı.

Odabaş, ilaç maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, destek talebinde bulundu.

Tarım işçisi Yıldız Çelik de zor şartlarda çalıştıklarını anlatarak, "Sabah 6'da kalkıyoruz, 08.00'de işbaşı yapıyoruz. Akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz, 1500 lira yevmiye alıyoruz." şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi Ayşegül Öner de 18 yıldır tarım işçiliği yaptığından bahsederek, "Üniversiteye giden kız çocuğum var. Oğlum da bu yıl lise son sınıfa gidiyor. Eşim yurt dışında. Çalışma ortamımız güzel, hep birlikte bir aile olduk. 1500 lira yevmiye alıyorum, çalıştığımız sürece bu parayla geçimimizi sağlayabiliyoruz." dedi.