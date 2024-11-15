Bafra'da Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş eden 30 yaşındaki S.V. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olaydan sonra 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş eden kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Burunca Mahallesi'nde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent Barajı Burunca mevkisinde yaptıkları kontrolde S.V'nin (30) silahla havaya ateş ettiğini belirledi.
S.V. hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.