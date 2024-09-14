Bafra'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı. Kaza, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Sezgin K'nin kullandığı 55 HD 494 plakalı hafif ticari araç, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde, yolun karşına geçmeye çalışan Binnaz Derebey'e (85) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.