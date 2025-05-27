Bafra'da Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Cüneyt S. (35) yönetimindeki 34 P 7165 plakalı hafif ticari araç, Bafra Organize Sanayi Yolu Aktekke Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel