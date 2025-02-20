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Bafra'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Bafra'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, telefon kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ile aksesuarları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri telefon kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, bir adrese düzenlenen operasyonda 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 98 adet şarj aleti ve 86 adet cep telefonu bataryası ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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